Москва24 мая Вести.В России зафиксировано падение интереса к имени Дмитрий. За 2025 год детей-мальчиков назвали таким именем чуть больше 1 000 раз, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, за последние годы наблюдается тенденция падения интереса к этому имени. Пиком популярности были 1970-е и 1990-е годы.

В настоящее время имя Дмитрий по-прежнему находится в списке 10 самых популярных, однако индекс интереса к нему со стороны мам и пап падает.

Родители стали реже называть своих детей Дмитрием из-за того, что людей с этим именем, во-первых, стало слишком много, а во-вторых, из-за мемов в соцсетях. В частности, считается, что за этим именем закрепилось большое количество шуток про неудачные отношения.