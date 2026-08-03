Самыми редкими именами в Москве с начала года стали Ахрор и Марта Мария

Ахрор и Марта Мария стали самыми редкими именами в Москве с начала года Самыми редкими именами в Москве с начала года стали Ахрор и Марта Мария

Москва3 авг Вести.Стали известны самые редкие мужские и женские имена, зарегистрированные в Москве с начала 2026 года. В их число вошли Ахрор, Рауза и Марта Мария. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные информационно-аналитического портала "Реестр ЗАГС".

Самые редкие женские имена – Ева-Мария и Соломея, мужские – Грант и Святогор.

Наиболее же популярными именами для детей в Москве с начала этого года стали Анна - так назвали 1 094 девочки - и Михаил - это имя получили 1 559 мальчиков отмечается в сообщении

В 2025 году детям давали такие редкие имена, как Тиффани, Эльтуран и Церера.