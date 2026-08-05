Русское имя Иван стало одним из самых популярных для новорожденных в США

Тысячи новорожденных американцев ежегодно получают русское имя Иван Русское имя Иван стало одним из самых популярных для новорожденных в США

Москва5 авг Вести.Жители США все чаще предпочитают называть новорожденных мальчиков русским именем Иван, сообщили в американской службе соцобеспечения.

По данным организации, в последние годы это имя получают более 0,1% детей. В 2025 году в США зафиксировано 2240 младенцев по имени Иван, а годом ранее Иванами стали 2354 мальчика.

Русское имя входит в топ-200 самых популярных в США, занимая позиции с 153-го по 168-е место, передает РИА Новости.

В этом списке Иван обошел Дональда и Джо: в 2025 году в США так назвали 395 и 230 мальчиков соответственно.

Ранее московский ЗАГС назвал самые популярные имена для рожденных в столице в 2026 году детей.