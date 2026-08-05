Москва5 авгВести.Жители США все чаще предпочитают называть новорожденных мальчиков русским именем Иван, сообщили в американской службе соцобеспечения.
По данным организации, в последние годы это имя получают более 0,1% детей. В 2025 году в США зафиксировано 2240 младенцев по имени Иван, а годом ранее Иванами стали 2354 мальчика.
Русское имя входит в топ-200 самых популярных в США, занимая позиции с 153-го по 168-е место, передает РИА Новости.
В этом списке Иван обошел Дональда и Джо: в 2025 году в США так назвали 395 и 230 мальчиков соответственно.
Ранее московский ЗАГС назвал самые популярные имена для рожденных в столице в 2026 году детей.