Москва27 июлВести.За первые полгода 2026 года в России зарегистрировано 1043 случая пропажи детей. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные сервиса "Где мои дети".
Команда сервиса изучила сведения 94 поисковых групп в 83 регионах России, которые ведут поиски и делятся ориентировками на пропавших детей в соцсетях. Согласно им, 996 детей были найдены живыми, 25 – погибшими, еще 22 ребенка до сих пор числятся пропавшимиговорится в сообщении
Наибольшее количество ориентировок поступало из Красноярского края, Свердловской области (и Приморского края, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Меньше пропавших зафиксировали в Москве и Московской области.