В стране за полгода исчезло более тысячи детей

Более тысячи детей пропали в России за полгода В стране за полгода исчезло более тысячи детей

Москва27 июл Вести.За первые полгода 2026 года в России зарегистрировано 1043 случая пропажи детей. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные сервиса "Где мои дети".

Команда сервиса изучила сведения 94 поисковых групп в 83 регионах России, которые ведут поиски и делятся ориентировками на пропавших детей в соцсетях. Согласно им, 996 детей были найдены живыми, 25 – погибшими, еще 22 ребенка до сих пор числятся пропавшими говорится в сообщении

Наибольшее количество ориентировок поступало из Красноярского края, Свердловской области (и Приморского края, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Меньше пропавших зафиксировали в Москве и Московской области.