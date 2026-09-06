Учеба в России помогла художнику с Кипра заново открыть свои корни Художник с Кипра благодаря учеб в России заново открыл свои корни

Москва6 сен Вести.Художник с Кипра Одиссей Маккамон, который окончил Академию имени Репина в Петербурге, рассказал, что самым большим открытием для него стал новый взгляд на свою родину и более глубокое понимание собственных корней.

По его словам, которые приводит РИА Новости, когда он начал изучать церковно-историческую живопись в академии, в мастерской художника Александра Крылова, он по-другому взглянул на эту культурную традицию средиземноморского наследия.

Самым большим сюрпризом стало то, что здесь, в России, я заново открыл для себя собственный дом - Кипр и Грецию... Я стал глубже понимать свои корни, потому что увидел их через призму русской академической школы сказал Маккамон

Художник рассказал, что подробно изучали древние фрески, и оказалось, что русские иконописные традиции уходят корнями в византийскую культуру. Маккамон осознал, что искусство, пришедшее на Русь много веков назад, было здесь бережно сохранено и передавалось от поколения к поколению.