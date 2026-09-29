Авксентьева рассказала, что усердно молится, когда в Якутии холодает Депутат Авксентьева: начинаю усердно молиться, когда в Якутии холодает

Москва29 сен Вести.Депутат Госдумы IX созыва Сардана Авксентьева в комментарии ИС "Вести" рассказала, что молится иконам в кабинете, когда в Якутии начинается отопительный сезон.

При этом, она с иронией отметила, что иначе нельзя, учитывая состояние жилищно-коммунального хозяйства в регионе.

Я человек православный, поэтому иконы. Это хранительница города Якутска. И как только начинается отопительный сезон и минусовая температура в Якутии, я начинаю усердно молиться, потому что при нашем состоянии ЖКХ только так сказала она

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