Москва29 сен Вести.Депутат Госдумы IX созыва Сардана Авксентьева рассказала, что у нее есть оберег из конского волоса. Согласно верованиям Якутии, такой оберег способен отгонять злых духов, пояснила она в интервью ИС "Вести"

Оберег из конского волоса и в обиходе имеет значение. В Якутии очень много насекомых - комары, москиты, их отгоняешь. А также в церемониях он используется тоже как оберег, который отгоняет злых духов пояснила она

Ранее Авксентьева в интервью ИС "Вести" рассказала о неваляшке, которую носит с собой с 2018 года и показала обстановку рабочего кабинета в Госдуме.