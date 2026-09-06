Депутат высказалась о шлейках для детей: они спасают ребенка Депутат Буцкая сочла необоснованной критику использования шлеек для детей

Москва6 сен Вести.Критика в отношении детских шлеек для прогулок не имеет оснований; при правильном использовании эти приспособления могут предотвратить несчастный случай. Такое мнение высказала первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Правильные фиксаторы не только не несут никакого вреда, в определенных случаях они спасают ребенка утверждает Буцкая

По словам депутата, удерживающие приспособления особенно полезны для детей, которые недавно научились ходить и могут неожиданно выбежать на проезжую часть или приблизиться к месту выгула собак.

Зампред думского комитета связала критику таких аксессуаров в соцсетях прежде всего с их распространенным в народе названием — "поводок".

По словам Буцкой, даже стульчик для кормления с фиксаторами или автомобильное кресло можно назвать так, что будет страшно ими пользоваться.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве женщина пришла в кальянную с дочерью-квадробером на поводке.