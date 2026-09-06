Москва6 сенВести.Критика в отношении детских шлеек для прогулок не имеет оснований; при правильном использовании эти приспособления могут предотвратить несчастный случай. Такое мнение высказала первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Правильные фиксаторы не только не несут никакого вреда, в определенных случаях они спасают ребенкаутверждает Буцкая
По словам депутата, удерживающие приспособления особенно полезны для детей, которые недавно научились ходить и могут неожиданно выбежать на проезжую часть или приблизиться к месту выгула собак.
Зампред думского комитета связала критику таких аксессуаров в соцсетях прежде всего с их распространенным в народе названием — "поводок".
По словам Буцкой, даже стульчик для кормления с фиксаторами или автомобильное кресло можно назвать так, что будет страшно ими пользоваться.
Ранее СМИ сообщали, что в Москве женщина пришла в кальянную с дочерью-квадробером на поводке.