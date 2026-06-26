Останина заявила, что не предлагала замедлять видеоигры в России

Останина назвала шуткой предложение замедлять видеоигры в России Останина заявила, что не предлагала замедлять видеоигры в России

Москва26 июн Вести.Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина опровергла информацию о том, что предлагала замедлять работу видеоигр в России по аналогии с Telegram. В комментарии RT она объяснила, что это была шутка.

26 июня СМИ сообщили, что Нина Останина в интервью предложила использовать опыт Роскомнадзора и Минцифры по замедлению интернет-платформ для ограничения времени, которое дети проводят в онлайн-играх.

Объясняя это RT, Останина заявила, что речь шла о том, как защитить детей от вовлечения в террористическую деятельность, в том числе о предложениях главы СК России Александра Бастрыкина о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет.

Я категорически не согласилась с ним сказала Останина

Она уточнила, что главным способом профилактики считает создание для детей альтернативы интернету. Парламентарий подчеркнула важность развития спортивной инфраструктуры и переориентации детей "из онлайн- в офлайн-пространство".

Кроме того, Останина сообщила о подготовке в Госдуме законопроекта о видеоиграх, который предполагает господдержку отечественных разработчиков и внедрение возрастной маркировки.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что нужно защищать детей от проблемы, связанной с потерей концентрации из-за чрезмерного увлечения видеоиграми.