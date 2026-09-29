Москва29 сенВести.Заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева в комментарии ИС "Вести" призналась, что убрала шторы в кабинете, потому что они мешали ей видеть небо.
Она также добавила, что проводит на работе большую часть времени и в кабинете находятся "вещи с сердцем".
Здесь висели шторы очень старинные какие-то, знаете, с ламбрекенами и прочими вещами. Я убрала, потому что для меня важно видеть чистое небо. И я первый раз, когда выделили кабинет, первым делом зашла и посмотрела, вижу ли я небо. Потому что, если я не вижу неба, не вижу простора, я как-то не очень уютно себя чувствую. Поэтому здесь вот смотреть надо не вперед, а немножко чуть выше, и тогда, в общем, дышится легчеотметила депутат
Ранее стало известно, что в столовой Госдумы "деукраинизировали" котлету по-киевски, назвав ее котлетой со сливочным маслом.