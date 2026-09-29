Депутат Авксентьева рассказала о неваляшке, которую носит с собой с 2018 года

Депутат Авксентьева рассказала, как ей подарили неваляшку Депутат Авксентьева рассказала о неваляшке, которую носит с собой с 2018 года

Москва29 сен Вести.Депутат Госдумы IX созыва Сардана Авксентьева в интервью ИС "Вести" рассказала о неваляшке, которую носит с собой с 2018 года.

Ношу с собой с 2018 года эту неваляшку. Мне ее подарил мэр одного российского города, где эти неваляшки являются символами, производятся. Когда он мне подарил, то сказал: "Вот, будь такой же. Не сгибайся под ударами судьбы и из любого положения всегда вставай". Она уже выцвела у меня, вот я ее с собой ношу уже 8 лет рассказала она

Депутат добавила, что она предпочитает не захламлять свое пространство вещами.

Поэтому всегда налегке. Самое главное - не меняться внутри. Важно, что здесь [в сердце] и здесь [в голове] - это всегда с собой. А все предметы - это история отметила она

Ранее сообщалось, что Центризбирком России на заседании 29 сентября единогласно принял постановление о регистрации депутатов Государственной думы девятого созыва, победивших по федеральному избирательному округу.