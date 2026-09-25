Стало известно, что забирают на память депутаты, которые покидают Госдуму Экс-депутаты рассказали, что берут на память, покидая здание Госдумы

Москва25 сен Вести.Грамоты, сувениры и неформальные фотографии - чаще всего такие вещи забираются на память экс-депутаты, которые не прошли выборы в Госдуму девятого созыва. Об этом сообщает KP.RU, пообщавшаяся с бывшими парламентариями.

По словам знаменитого эрудита Анатолия Вассермана, за пять лет, проведенных в думском кабинете, у него накопилось не так много вещей. На вопрос журналиста: "Много вещей нажили за 5 лет?" - он ответил так:

В карманы все уместилось сказал Вассерман

Иная ситуация у Ярослава Нилова, который имеет более весомый думский стаж. Нилов долгое время работал помощником Владимира Жириновского, поэтому имеет много вещей, связанных с ним: это и фотографии, и дневниковые записи экс-лидера ЛДПР.

Последняя записка от Жириновского мне пришла уже после его смерти. Помощники передали. О, вот, пожалуйста, 12 декабря 2005-го, запись "Эфир на "Первом", не забыть взять духи "Жириновский" для подарка". Помните, тогда появились его духи, и Владимир Вольфович их всем дарил, в том числе журналистам вспоминает Нилов

Ранее сообщалось, что состав Государственной думы IX созыва обновится примерно на 43%. Больше всего изменений ожидается во фракции ЛДПР, где доля новых парламентариев составит 65%. Также, по предварительным данным, в новый состав Госдумы войдут 54 участника специальной военной операции.