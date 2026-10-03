Россиянка летела рожать в Бразилию, но из-за ЧП родила в Эфиопии Мечтавшая о паспорте Бразилии россиянка родила ребенка в Эфиопии

Москва3 окт Вести.Семейная пара из Ставропольского края планировала поездку в Бразилию, чтобы их будущий ребенок получил второе гражданство. Роды за рубежом без участия специализированных агентств обошлись супругам примерно в 15 тысяч долларов (более миллиона рублей).

Однако во время транзитного перелета через Африку, за полчаса до плановой посадки, у беременной женщины началось кровотечение. Бортовой врач диагностировал опасную отслойку плаценты, и после приземления в Эфиопии россиянку экстренно госпитализировали, запретив ей любые дальнейшие перелеты.

В итоге ребенок родился в Эфиопии, где местное законодательство не предусматривает выдачу гражданства новорожденным иностранцам — у младенца будет только российский паспорт.