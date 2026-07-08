В Башкирии проводят экспертизу после заявления уфимки, что ее купили в роддоме

Жительница Уфы утверждает, что родители купили ее в роддоме в 90-е годы В Башкирии проводят экспертизу после заявления уфимки, что ее купили в роддоме

Москва8 июл Вести.В Башкирии следственные органы проверяют архивы и проводят молекулярно-генетическую экспертизу после сообщения женщины, которая утверждает, что родители купили ее в роддоме. Об этом РИА Новости сообщили в СУСК РФ по Башкирии.

Местные издания публикуют историю женщины, которую родители якобы купили в роддоме в 90-е годы. Уфимка утверждает, что ее мать заплатила врачам, чтобы забрать новорожденного ребенка.

Назначена молекулярно-генетическая экспертиза, отпрашиваются родственники и другие лица, проверяются архивные записи и учеты, по результатам будет принято процессуальное решение сообщили в ведомстве

В пресс-службе добавили, что по данному факту проводится проверка.