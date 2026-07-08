Москва8 июлВести.В Башкирии следственные органы проверяют архивы и проводят молекулярно-генетическую экспертизу после сообщения женщины, которая утверждает, что родители купили ее в роддоме. Об этом РИА Новости сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
Местные издания публикуют историю женщины, которую родители якобы купили в роддоме в 90-е годы. Уфимка утверждает, что ее мать заплатила врачам, чтобы забрать новорожденного ребенка.
Назначена молекулярно-генетическая экспертиза, отпрашиваются родственники и другие лица, проверяются архивные записи и учеты, по результатам будет принято процессуальное решениесообщили в ведомстве
В пресс-службе добавили, что по данному факту проводится проверка.