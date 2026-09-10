Лантратова помогла перенесшей инсульт в Египте россиянке вернуться домой Лантратова помогла россиянке вернуться домой после болезни в Египте

Москва10 сен Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла россиянке, которая после инсульта и операции не могла самостоятельно вернуться домой из Египта. Об этом омбудсмен сообщила в своем канале на платформе MAX.

По словам Лантратовой, к ней обратилась дочь женщины, которая во время отдыха попала в египетскую больницу в тяжелом состоянии после инсульта. Семья не могла самостоятельно оплатить расходы на лечение и организовать возвращение россиянки.

Лантратова совместно с уполномоченным по правам человека в Татарстане Сарией Сабурской обратилась за помощью в МИД России.

При содействии посольства России в Египте удалось сократить счет за медицинские услуги и организовать возвращение женщины после разрешения врачей написала омбудсмен

После получения разрешения врачей россиянка смогла вернуться в Россию. Сейчас она продолжит восстановление после болезни дома.