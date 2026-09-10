Москва10 сенВести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла россиянке, которая после инсульта и операции не могла самостоятельно вернуться домой из Египта. Об этом омбудсмен сообщила в своем канале на платформе MAX.
По словам Лантратовой, к ней обратилась дочь женщины, которая во время отдыха попала в египетскую больницу в тяжелом состоянии после инсульта. Семья не могла самостоятельно оплатить расходы на лечение и организовать возвращение россиянки.
Лантратова совместно с уполномоченным по правам человека в Татарстане Сарией Сабурской обратилась за помощью в МИД России.
При содействии посольства России в Египте удалось сократить счет за медицинские услуги и организовать возвращение женщины после разрешения врачейнаписала омбудсмен
После получения разрешения врачей россиянка смогла вернуться в Россию. Сейчас она продолжит восстановление после болезни дома.