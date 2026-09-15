Мальчика, появившегося на свет в аэропорту Нового Уренгоя, назвали Асадом

Жительница Нового Уренгоя, родившая на борту самолета, дала сыну необычное имя Мальчика, появившегося на свет в аэропорту Нового Уренгоя, назвали Асадом

Москва15 сен Вести.Женщина, родившая ребенка на борту самолета авиакомпании "Россия" в аэропорту Нового Уренгоя, назвала сына Асадом, сообщает пресс-служба воздушной гавани в мессенджере MAX.

Сперва сообщалось, что мальчик получил имя Асап. Аббревиатура ASAP (As Soon As Possible) дословно переводится с английского "как можно скорее".

Коллеги нас поправили, имя мальчика Асад, но родился он действительно очень ASAP отмечается в публикации

Произошло все 13 сентября. Схватки у 30-летней жительницы Нового Уренгоя начались в воздухе, когда она летела домой из Красноярска. Первую помощь женщине оказали бортпроводники рейса, а на земле борт встречали медики здравпункта Новоуренгойского аэропорта имени Губкина и бригада новоуренгойской станции скорой медицинской помощи. Они принимали роды прямо в самолете.

На свет появился мальчик ростом 51 сантиметр и весом 2980 граммов. Молодую маму и ребенка увезли в роддом, они чувствуют себя хорошо.