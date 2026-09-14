На борту летевшего в Новый Уренгой самолета "России" родился ребенок

Ребенок родился на борту самолета авиакомпании "Россия" На борту летевшего в Новый Уренгой самолета "России" родился ребенок

Москва14 сен Вести.В самолете Superjet-100 авиакомпании "Россия", на котором выполнялся рейс FV6817 из Красноярска в Новый Уренгой, родился ребенок, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Описываемые события произошли в минувшее воскресенье, 13 сентября.

За 40 минут до посадки к бортпроводникам обратилась гостья. Она сообщила, что находится на 36 неделе беременности и у нее отошли воды. Для девушки это были третьи роды, поэтому они проходили стремительно говорится в заявлении, опубликованном в MAX

О ситуации на борту доложили командиру воздушного судна. Среди пассажиров не оказалось врачей, и экипаж приготовился принимать роды своими силами.

Роженицу переместили в хвостовую часть салона, рядом с ней находились бортпроводники.

После посадки в самолет прибыли медики. На борту воздушного судна родился мальчик. Сейчас он вместе с мамой в роддоме под наблюдением врачей.