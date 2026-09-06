Москва6 сенВести.В Красноярском крае во время полета пассажирский вертолет потерял окно, находившееся по левому борту, сообщает SHOT.
В публикации говорится, что борт Ми-8 летел из Ванкора в Игарку, на его борту находились 14 пассажиров и 3 члена экипажа.
Через 19 минут после вылета, когда вертолет набрал высоту, из него вдруг неожиданно выпало окносказано в сообщении
По предварительным данным, причиной инцидента стал перепад давления между кабиной и атмосферой.
Спустя некоторое время борт благополучно приземлился в Игарке. Никто из пассажиров не пострадал.