Москва13 сен Вести.На Ямале 30-летняя жительница Нового Уренгоя родила на борту самолета. Подробности в MAX сообщает официальный канал правительства ЯНАО.

Схватки начались в небе, когда женщина летела домой из Красноярска, где была в отпуске. Бортпроводники оказали роженице первую помощь и проинформировали аэропорт назначения о ситуации.

На земле борт уже встречали медики - фельдшеры аэропорта Светлана Трапезникова и бригада новоуренгойской станции скорой медицинской помощи - Вера Вилкова и Орхан Садиков. После осмотра было принято решение принимать малыша на борту уточняется в сообщении

Все прошло успешно, женщина родила мальчика, рост 51 см, вес 2980 граммов. Сейчас мама с ребенком находятся в роддоме, здоровью и жизни обоих ничего не угрожает. Для женщины это уже третий ребенок.