Рейс Южно-Сахалинск – Москва приземлился в Красноярске, пассажиру стало плохо Пассажиру рейса Южно-Сахалинск – Москва стало плохо, самолет сел в Красноярске

Москва11 сен Вести.В аэропорту Красноярска произошла дополнительная посадка самолета, выполнявшего рейс Южно-Сахалинск – Москва. Об этом сообщает пресс-служба "Аэрофлота".

Причина – ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Рейс SU5823 Южно-Сахалинск – Москва за 11 сентября произвел дополнительную посадку в аэропорту Красноярска по причине ухудшения состояния здоровья пассажира сказано в MAX

Вылет из авиагавани Красноярска задержан. Экипажу необходимо предоставить отдых во избежание превышения норматива рабочего времени.

В связи с этим пассажиров расселили в гостинице. Вылет запланирован на 9.20 крск (5.20 мск).