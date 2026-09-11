Москва11 сенВести.В аэропорту Красноярска произошла дополнительная посадка самолета, выполнявшего рейс Южно-Сахалинск – Москва. Об этом сообщает пресс-служба "Аэрофлота".
Причина – ухудшение самочувствия одного из пассажиров.
Рейс SU5823 Южно-Сахалинск – Москва за 11 сентября произвел дополнительную посадку в аэропорту Красноярска по причине ухудшения состояния здоровья пассажирасказано в MAX
Вылет из авиагавани Красноярска задержан. Экипажу необходимо предоставить отдых во избежание превышения норматива рабочего времени.
В связи с этим пассажиров расселили в гостинице. Вылет запланирован на 9.20 крск (5.20 мск).