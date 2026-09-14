Москва14 сенВести.Родившая на борту самолета жительница Ямала в беседе с ИС "Вести" поблагодарила медперсонал и бортпроводников, которые сделали все возможное для спокойных родов.
30-летняя Жарият Алиева возвращалась из отпуска в Красноярске. Схватки начались за 40 минут до посадки в Новом Уренгое. Об экстренной ситуации экипаж тут же сообщил наземным службам. Врачей среди пассажиров Superjet-100 не оказалось, и бортпроводники готовились принимать роды своими силами.
Все развивалось стремительно. Учащались интервалы схваток. Мы уже были готовы принимать роды на борту. Именно в воздухевспоминает старший бортпроводник авиакомпании "Россия" Динара Малявская
После приземления, когда бригада скорой помощи поднялась на борт, пациентке оказали помощь в бизнес-классе.
Она начала кричать: "Везите меня скорее в роддом, я хочу рожать"рассказала сотрудница скорой помощи города Новый Уренгой Вера Вилкова
У Жарият была 36-я неделя беременности. Воды уже отошли. Врачи приняли решение принимать роды прямо на борту самолета. Через минуту после высадки пассажиров мальчик появился на свет.
Пришлось родить в самолете, но благодаря медперсоналу все прошло хорошо. Спасибо им большое. Они не просто выполняли свою работу, были рядом, заботились, успокаивали, и благодаря им роды прошли не как стресс какой-то, а как важный светлый момент. Так в памяти осталосьулыбается Жарият
Прямо из аэропорта маму и ребенка доставили в перинатальный центр. Мальчика ростом 51 сантиметр и весом почти три килограмма назвали Асадом. Это третий ребенок в семье Алиевых.