Родившая в самолете пассажирка поблагодарила медиков и бортпроводников Родившая в SJ-100 жительница Ямала поблагодарила медиков и бортпроводников

Москва14 сен Вести.Родившая на борту самолета жительница Ямала в беседе с ИС "Вести" поблагодарила медперсонал и бортпроводников, которые сделали все возможное для спокойных родов.

30-летняя Жарият Алиева возвращалась из отпуска в Красноярске. Схватки начались за 40 минут до посадки в Новом Уренгое. Об экстренной ситуации экипаж тут же сообщил наземным службам. Врачей среди пассажиров Superjet-100 не оказалось, и бортпроводники готовились принимать роды своими силами.

Все развивалось стремительно. Учащались интервалы схваток. Мы уже были готовы принимать роды на борту. Именно в воздухе вспоминает старший бортпроводник авиакомпании "Россия" Динара Малявская

После приземления, когда бригада скорой помощи поднялась на борт, пациентке оказали помощь в бизнес-классе.

Она начала кричать: "Везите меня скорее в роддом, я хочу рожать" рассказала сотрудница скорой помощи города Новый Уренгой Вера Вилкова

У Жарият была 36-я неделя беременности. Воды уже отошли. Врачи приняли решение принимать роды прямо на борту самолета. Через минуту после высадки пассажиров мальчик появился на свет.

Пришлось родить в самолете, но благодаря медперсоналу все прошло хорошо. Спасибо им большое. Они не просто выполняли свою работу, были рядом, заботились, успокаивали, и благодаря им роды прошли не как стресс какой-то, а как важный светлый момент. Так в памяти осталось улыбается Жарият

Прямо из аэропорта маму и ребенка доставили в перинатальный центр. Мальчика ростом 51 сантиметр и весом почти три килограмма назвали Асадом. Это третий ребенок в семье Алиевых.