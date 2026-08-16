Первый за более чем 1,5 года самолет из России встретили в Дамаске с церемонией

Первый за 1,5 года рейс из РФ встретили в Дамаске с торжественной церемонией Первый за более чем 1,5 года самолет из России встретили в Дамаске с церемонией

Москва16 авг Вести.Первый за более чем 1,5 года пассажирский самолет авиакомпании Syrian Air из Москвы прибыл в Дамаск, где в международном аэропорту сирийской столицы состоялась торжественная церемония. Об этом сообщило посольство России в Сирии.

В мероприятии участвовали сотрудники российской дипмиссии.

Представители из РФ выразили уверенность, что возобновление авиасообщения позволит наладить научные и культурные контакты между странами.

Ранее Российская Федерация и Сирия подписали меморандум о взаимопонимании о будущем российских военных баз. Как следует из материала, базы, о которых идет речь, станут центрами совместной военной подготовки, а гражданские объекты перейдут под управление Дамаска.