На российских базах в Сирии создадут совместные тренировочные центры для военных Базы РФ в Сирии преобразуют в совместные военные центры подготовки

Москва9 авг Вести.На российских базах Хмеймим и Тартус в Сирии будут созданы совместные тренировочные центры в рамках достигнутого между Москвой и Дамаском меморандума о взаимопонимании. Об этом говорится в заявлении МИД Сирии, опубликованном сирийским государственным агентством SANA.

Что касается баз и объектов военного назначения (России в Хмеймим и Тартусе - прим. ред​​​.), стороны договорились пересмотреть их функции таким образом, чтобы они были преобразованы из военных баз в совместные центры подготовки и обучения в рамках новых договоренностей, обеспечивающих взаимные интересы говорится в заявлении

Как сообщили в сирийском внешнеполитическом ведомстве, достигнутое соглашение — итог полутора лет напряженных переговоров и консультаций.

В соответствии с меморандумом начинается реорганизация российского присутствия в прибрежной части Сирии. Управление объектами гражданского назначения перейдет сирийскому государству. В первую очередь речь идет об аэропорте Хмеймим и четвертом торговом причале порта Тартус, которые планируется постепенно включить в систему гражданского управления приводятся подробности в коммюнике

Меморандум предусматривает трехмесячный переходный период для проведения всех оговоренных реформ. По его завершении новые механизмы взаимодействия начнут действовать в полном объеме.

Представители МИД Сирии добавили, что достигнутые договоренности знаменуют собой начало нового этапа российско-сирийских отношений.