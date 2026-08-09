SANA: Сирия и РФ подписали меморандум о взаимопонимании о будущем российских баз

Сирия и Россия подписали меморандум о взаимопонимании о будущем баз РФ SANA: Сирия и РФ подписали меморандум о взаимопонимании о будущем российских баз

Москва9 авг Вести.Сирия и Российская Федерация подписали меморандум о взаимопонимании о будущем российских военных баз. Об этом сообщило агентство SANA.

Как следует из материала, базы, о которых идет речь, станут центрами совместной военной подготовки, а гражданские объекты перейдут под управление Дамаска.

В соответствии с меморандумом, Сирия возьмет на себя управление объектами, предназначенными для гражданского использования, включая аэропорт Хмеймим и четвертый коммерческий причал в порту Тартус, что позволит постепенно интегрировать их в гражданскую администрацию страны говорится в статье

В меморандуме, как следует из материла, установлен срок для завершения переходного периода — не более трех месяцев. Затем новые правила вступят в силу.