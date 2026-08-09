Москва9 авгВести.Сирия и Российская Федерация подписали меморандум о взаимопонимании о будущем российских военных баз. Об этом сообщило агентство SANA.
Как следует из материала, базы, о которых идет речь, станут центрами совместной военной подготовки, а гражданские объекты перейдут под управление Дамаска.
В соответствии с меморандумом, Сирия возьмет на себя управление объектами, предназначенными для гражданского использования, включая аэропорт Хмеймим и четвертый коммерческий причал в порту Тартус, что позволит постепенно интегрировать их в гражданскую администрацию страныговорится в статье
В меморандуме, как следует из материла, установлен срок для завершения переходного периода — не более трех месяцев. Затем новые правила вступят в силу.