Россия и Иран обсудили меморандум Тегерана и Вашингтона

Москва и Тегеран провели консультации по меморандуму Ирана и США Россия и Иран обсудили меморандум Тегерана и Вашингтона

Москва22 июн Вести.В Москве прошли консультации представителей Москвы и Тегерана по ближневосточной проблематике. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

22 июня в Москве состоялись консультации по ближневосточной проблематике говорится в сообщении

В мероприятии приняли участие спецпредставитель министра иностранных дел РФ по сирийскому урегулированию, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак и помощник главы МИД Ирана, генеральный директор Главного управления Западной Азии и Северной Африки МИД ИРИ Мехди Шуштари.

В ходе консультаций в центре обсуждения были перспективы реализации меморандума о взаимопонимании между Ираном и США о завершении военного конфликта на Ближнем Востоке указано в публикации

Ранее иранский МИД сообщил о прогрессе в переговорах с США в Швейцарии.