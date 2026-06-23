Рябков заявил, что Москва не была удивлена договоренностями США и Ирана Рябков: предложения РФ остаются на столе после переговоров Ирана и США

Москва23 июн Вести.Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал недавние американо-иранские консультации, состоявшиеся в Швейцарии. По словам дипломата в беседе с РИА Новости, Москва была в полной мере осведомлена о ходе переговоров, и достигнутые между Вашингтоном и Тегераном договоренности не стали для российской стороны сюрпризом.

Российская сторона ведёт закрытые консультации с Ираном, и ничто из того, о чем договорились Вашингтон и Тегеран, не стало для Москвы неожиданностью заявил Рябков журналистам в кулуарах XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения"

Он добавил, что диалог с Исламской Республикой ведётся по всем вопросам и будет продолжен в том же ключе. При этом замглавы МИД подчеркнул, что "конкретные предложения, с которыми ранее выступала Россия применительно к тому, как обеспечить эффективное решение важной части общей задачи, остаются на столе".

В ночь на 18 июня между США и Ираном был подписан временный меморандум о взаимопонимании, а 21 июня в Швейцарии прошли технические переговоры, в ходе которых стороны обсудили детали документа. Первый раунд консультаций завершился досрочно из-за угроз американского президента в адрес Тегерана, однако участники встречи все же согласовали дорожную карту для достижения финального соглашения в течение 60 дней. В пакет договоренностей входят завершение военного конфликта, снятие блокады и восстановление судоходства в Ормузском проливе. Москва внимательно следит за процессом и готова предложить свои наработки для достижения устойчивого мира в регионе.