Военные РФ и Катара договорились создать канал связи для кризисных ситуаций

Военные РФ и Катара создадут канал связи на случай кризисных ситуаций Военные РФ и Катара договорились создать канал связи для кризисных ситуаций

Москва29 июн Вести.Военные ведомства России и Катара подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание прямого канала связи для оперативного взаимодействия в случае возникновения кризисных ситуаций. Об этом сообщило Минобороны Катара в социальной сети X.

Отмечается, что с российской стороны документ подписал заместитель начальника Национального центра управления обороной РФ вице-адмирал Виктор Калганов, со стороны Катара – исполняющий обязанности начальника Совместного координационного спасательного центра Дохи бригадный генерал ВВС Рашид аль-Хитми.

Меморандум подписан "в целях создания прямого канала связи для немедленного уведомления в случае возникновения кризисов", говорится в сообщении.