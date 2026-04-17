РФ и Индия договорились направлять друг другу до 3 тысяч военных

РФ и Индия смогут направлять друг другу до 3 тыс. военнослужащих РФ и Индия договорились направлять друг другу до 3 тысяч военных

Москва17 апр Вести.Россия и Индия подписали соглашение об укреплении военного сотрудничества, по которому страны смогут направлять друг другу до 3 тысяч своих военнослужащих, до 10 военных самолетов и пяти военных кораблей.

Текст соглашения между правительствами Индии и России, вступившего в силу 12 января, опубликован в пятницу на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, допускается одновременное нахождение на территории другой страны не более 10 военных самолетов, 5 военных кораблей и 3 тысяч военных.

Соглашение предполагает, что страны могут направлять друг другу воинские контингенты для совместных учений и тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. Также предусмотрены и другие случаи по согласованию сторон.

Так, для допуска военных самолетов стороны должны подать запрос по дипломатическим каналам. Документ должен быть отправлен не позднее чем за две недели до предполагаемого использования воздушного пространства. Аналогично – с заходом военных кораблей в порт. О выходе судна следует сообщить старшему морскому начальнику не позднее чем за 24 часа.

Закон о ратификации соглашения президент России Владимир Путин подписал 15 декабря 2025 года. Соглашение заключено на пять лет с автоматической пролонгацией на последующие пятилетние периоды.

В феврале Россия участвовала в международных военно-морских учениях Milan-2026 в Индии.