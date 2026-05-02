Подписан закон о ратификации соглашения РФ и Никарагуа о военном сотрудничестве

Путин подписал закон о ратификации военного соглашения между Россией и Никарагуа Подписан закон о ратификации соглашения РФ и Никарагуа о военном сотрудничестве

Москва2 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Никарагуа о военном сотрудничестве. 2 мая документ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ратификация соглашения способствует развитию и укреплению сотрудничества Россией и Никарагуа в военной сфере. Кроме того, это обеспечит правовую основу, которая необходима для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества.

Помимо этого, ратификация соглашения обеспечит защиту интересов российских граждан, которые выполняют задачи в рамках реализации данного соглашения, от юрисдикции Никарагуа​​​.

Министерство обороны РФ и Главное командование армии Никарагуа являются уполномоченными органами по выполнению соглашения.

22 апреля в ходе пленарного заседания Госдума ратифицировала это межправительственное соглашение между Россией и Никарагуа.