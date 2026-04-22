Госдума ратифицировала соглашение РФ и Никарагуа о военном сотрудничестве

Москва22 апр Вести.Государственная дума на пленарном заседании ратифицировала межправительственное соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Никарагуа.

Документ был подписан 22 сентября 2025 года. Теперь кабмин РФ внес в Госдуму соответствующее соглашение на ратификацию.

В пояснительной записке указано, что утверждение документа позволит укрепить и развить двустороннее военное сотрудничество, а также создаст необходимую правовую базу для определения его целей, форм и направлений.

Исполнение соглашения возложено на Министерство обороны России и Главное командование армии Никарагуа.

Ранее РФ договорилась реализовать соглашения о сотрудничестве в военно-технической сфере с Арменией. Решение приняли ходе переговоров на высшем уровне, которые прошли в Кремле.