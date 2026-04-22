Москва22 апрВести.Государственная дума на пленарном заседании ратифицировала межправительственное соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Никарагуа.
Документ был подписан 22 сентября 2025 года. Теперь кабмин РФ внес в Госдуму соответствующее соглашение на ратификацию.
В пояснительной записке указано, что утверждение документа позволит укрепить и развить двустороннее военное сотрудничество, а также создаст необходимую правовую базу для определения его целей, форм и направлений.
Исполнение соглашения возложено на Министерство обороны России и Главное командование армии Никарагуа.
Ранее РФ договорилась реализовать соглашения о сотрудничестве в военно-технической сфере с Арменией. Решение приняли ходе переговоров на высшем уровне, которые прошли в Кремле.