Врачи скорой помощи приняли роды у жительницы Москвы прямо в лифте

Врачи скорой приняли роды у москвички прямо в лифте Врачи скорой помощи приняли роды у жительницы Москвы прямо в лифте

Москва29 авг Вести.У жительницы Москвы, ехавшей в роддом, воды отошли в лифте — приехавшие на вызов медики приняли роды прямо на месте. Об этом сообщила пресс-служба НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Родовая деятельность развивалась стремительно, приехавшая на вызов скорая помощь принимала роды … [в лифте]. На свет появилась чудесная малышка сказано в сообщении, опубликованном в канале в мессенджере МАХ

Новорожденного ребенка и маму отвезли во Флагманский центр гинекологи, где врачи перерезали пуповину, осмотрели их, взяли анализы крови у женщины и проверили состояние ребенка. Затем семью перевели в роддом.

Через 3 дня женщину, ставшую матерью в 4-й раз, и малышку выписали домой.