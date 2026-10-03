МИД: беженцы из Палестины активно адаптируются к жизни в южных регионах России

В МИД рассказали, как палестинские беженцы адаптируются к жизни в России МИД: беженцы из Палестины активно адаптируются к жизни в южных регионах России

Москва3 окт Вести.Беженцы из Палестины активно адаптируются к жизни в южных регионах России. Они трудоустраиваются, открывают собственные точки общепита, а также изучают русский язык, рассказал в комментарии РИА Новости представитель МИД РФ в Минеральных Водах Сергей Нюппа.

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ингушетия приняли и разместили десятки эвакуированных из Палестины беженцев, среди которых как российские, так и иностранцы.

Активно идет работа по адаптации к жизни в России: взрослые члены семей сосредотачиваются на поиске работы, детям предоставлены места в детских садах и школах, выделены необходимые школьные принадлежности и учебники сказал Нюппа

Он отметил, что владеющие арабским языком преподаватели проводят с детьми беженцев дополнительные занятия, чтобы помочь им выучить русский язык и интегрироваться в российское общество.

Также многим взрослым беженцам помогают с трудоустройством по специальности. По словам дипломата, инженеры, учителя и врачи нашли работу в госучреждениях РФ, а несколько палестинцев открыли собственные точки общепита.

Нюппа указал, что при работе с эвакуированными из Палестины семьями, специалистам помог опыт размещения беженцев из ЛНР и ДНР, которые пострадали из-за украинской агрессии.