Москва19 сен Вести.Уровень жизни на Донбассе после вхождения региона в состав Российской Федерации существенно вырос. Такое мнение высказал московский корреспондент катарского телеканала "Аль-Араби" Саад Халаф, который неоднократно посещал регион. Его цитирует РИА Новости.

Несмотря на то что удары, которые наносят украинские силы, влияют на жизнь населения, качество жизни на Донбассе заметно повысилось после его присоединения к России отметил журналист

Халаф также поделился наблюдениями о настроениях местных жителей. По его словам, произошедшее присоединение воспринимается населением положительно, а принадлежность региона России люди считают исторически обоснованной. Отдельно корреспондент коснулся событий, предшествовавших началу специальной военной операции, отметив, что с 2014 года жители Донбасса неоднократно сталкивались с ударами украинских вооруженных сил.

Ранее о настроениях населения другого российского региона после поездки туда высказывался финский общественник и военкор Кости Хейсканен. Побывав в Крыму, он пришел к выводу, что местные жители хотят сохранить нынешний статус полуострова и остаться в составе России. Хейсканен также не согласился с описанием ситуации в Крыму западными СМИ, использующими термин "оккупация", напомнив о желании крымчан воссоединиться с РФ. После поездки он призвал Киев признать полуостров российским, заявив, что такой шаг позволит урегулировать ситуацию мирным путем.