Москва4 июл Вести.Британский журналист Грэм Филлипс, рассказывающий о событиях в Донбассе, назвал освобождение населенного пункта Константиновка российскими военнослужащими грандиозной победой, выразив уважение бойцам.

Даже звезды на Кремль (стекло для кремлевских звезд – ред.) изготовлены в Константиновке. Очень символичное место. И это грандиозная победа сказал Филлипс в беседе с РИА Новости

Журналист отметил, что российским войскам осталось не так много до полного освобождения территории Донбасса.

Ранее сообщалось, что, взяв Константиновку под полный контроль, подразделения ВС РФ продолжили наступление в сторону Дружковки в Донецкой Народной Республике.