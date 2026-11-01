В РПЦ рассказали, кому молиться при сердечных заболеваниях Зампред ВРНС Иванов: святому Иоанну Рыльскому молятся при проблемах с сердцем

Москва1 ноя Вести.При сердечных заболеваниях нужно молиться болгарскому святому Иоанну Рыльскому. Такое заявление сделал зампредседателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов в комментарии изданию NEWS.ru.

По словам Иванова, 1 ноября православная церковь совершает празднование в честь перенесения мощей святого.

Иванов рассказал, что Иоанна Рыльского чтут как святого, который "просиял на славянской земле и стал одним из столпов православия". Как сказал собеседник журналистов, жизнь и подвиги святого напоминают славянам о том, что они – единая семья, "объединенная верой и общими святынями".

Ему молятся об укреплении в вере, о помощи в иноческом делании, о даровании терпения и смирения. Ему молятся об исцелении от болезней, особенно от недугов, связанных с сердцем, - он сам был великим молитвенником и постником сказал Иванов

По заявлению председателя "России Православной", также этому святому молятся о мире между народами, о прекращении вражды и разделений, о защите дома и семьи от всякого зла.

Иоанн Рыльский - святой православной церкви, наиболее почитаемый покровитель болгарского народа. Родился около 876 года, жил в горном массиве Рила, с юности хотел стать монахом. Верующие считают, что у него был дар чудотворения и прозорливости. К нему приходили ученики, в результате чего возникла Рыльская обитель. Считается покровителем города Рыльска Курской области. По данным из открытых источников, В Рыльском Свято-Николаевском мужском монастыре находится частица мощей святого.

Ранее Иванов рассказал, кому нужно молиться о защите от врагов.