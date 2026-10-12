Святые покровители профессий: к кому обращаться за помощью в труде

Общественник Иванов рассказал, каким святым молиться перед выходом на работу Святые покровители профессий: к кому обращаться за помощью в труде

Москва12 окт Вести.Начало рабочей недели задает настрой на все последующие дни, поэтому верующим перед стартом трудовых будней стоит обратиться с искренней молитвой к Богу и святым покровителям. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал глава общественного движения "Россия православная" Михаил Иванов.

Специалист посоветовал читать Иисусову молитву по дороге на работу и обращаться к святым в зависимости от сферы деятельности: офисным сотрудникам и юристам — к Иоанну Златоусту, врачам — к Луке Крымскому, преподавателям — к Тихону Задонскому, занятым физическим трудом — к Сергию Радонежскому, а водителям — к Николаю Чудотворцу.

Иванов подчеркнул, что ключевым условием является искренность намерений, а не формальное чтение текстов.