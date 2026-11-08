Россиянам рассказали, можно ли читать молитву с экрана смартфона Эксперт Иванов: верующие могут читать молитвы с экрана смартфона

Москва8 ноя Вести.Православные могут пользоваться электронными молитвословами или читать молитвы прямо с экрана смартфона, но бумажные носители предпочтительнее. Об этом в беседе с RT рассказал председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов.

Значение имеет не устройство, с которого человек читает священный текст, а его содержание и внимание самого молящегося. Поэтому использование православных приложений допустимо, особенно в дороге или для людей, которые только начинают знакомиться с церковными традициями сказал Иванов

Главный недостаток смартфона Иванов видит в постоянных отвлекающих факторах в виде сообщений, уведомлений или даже звонков, которые могут помешать сосредоточиться на молитве. Эксперт порекомендовал заранее включать режим "Не беспокоить" и отключать уведомления.

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