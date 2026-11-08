Москва8 нояВести.Православные могут пользоваться электронными молитвословами или читать молитвы прямо с экрана смартфона, но бумажные носители предпочтительнее. Об этом в беседе с RT рассказал председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов.
Значение имеет не устройство, с которого человек читает священный текст, а его содержание и внимание самого молящегося. Поэтому использование православных приложений допустимо, особенно в дороге или для людей, которые только начинают знакомиться с церковными традициямисказал Иванов
Главный недостаток смартфона Иванов видит в постоянных отвлекающих факторах в виде сообщений, уведомлений или даже звонков, которые могут помешать сосредоточиться на молитве. Эксперт порекомендовал заранее включать режим "Не беспокоить" и отключать уведомления.
Ранее россиянам рассказали, каким святым молиться для защиты от врагов и недругов.