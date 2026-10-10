В Институте языкознания рассказали о влиянии подсказок смартфона на грамотность Бездумное принятие подсказок смартфона может привести к снижению грамотности

Москва10 окт Вести.Пользователи смартфонов, принимающие на веру автоматические подсказки и исправления гаджета при написании текстов, рискуют со временем столкнуться со снижением грамотности.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Института языкознания РАН.

Если человек всегда принимает автоматическую подсказку, не задумываясь над причиной исправления, его собственный навык грамотного письма может постепенно ослабевать пояснила пресс-служба

При этом было отмечено, что осознанное использование современных технологий, наоборот, может способствовать снижению числа ошибок в текстах.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин предупредил, что регулярное использование умных колонок пожилыми людьми может привести к деградации когнитивных способностей и замедлению кровообращения, поскольку увлечение искусственным интеллектом отвлекает от чтения и прогулок на свежем воздухе. Он также указал на то, что регулярное использование умного гаджета грозит опасным уходом в виртуальную реальность.