Православным россиянам рассказали, кому молиться об изучении языков Зампред ВРНС Иванов: молиться об изучении языков можно святителю Иннокентию

Москва6 окт Вести.Верующие обращаются к святителю Иннокентию с молитвами о помощи в освоении иностранных языков, переводе духовной литературы, а также о даровании ясного ума и крепкой памяти. Об этом рассказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения "Россия Православная" Михаил Иванов в разговоре с NEWS.ru.

Иванов подчеркнул, что этот выдающийся миссионер более десяти лет своей жизни посвятил проповеднической деятельности на Аляске.

Он напомнил, что 6 октября РПЦ празднует прославление святителя Иннокентия.

Иннокентию молятся об изучении языков, о помощи в переводе священных текстов, о даровании разума и памяти рассказал Иванов

Собеседник издания добавил, что к святителю Иннокентию можно обращаться с молитвой о прекращении вражды и разрешении недопонимания. Как отметил зампред ВРНС, Иннокентий почитается как небесный покровитель Сибири, Дальнего Востока, Аляски и всех жителей этих территорий.

Ранее Иванов рассказывал, кому молиться о помощи в строительстве.