Зампред ВРНС Иванов: молиться о защите от врагов надо перед Иерусалимской иконой

Россиянам рассказали, кому нужно молиться о защите от врагов Зампред ВРНС Иванов: молиться о защите от врагов надо перед Иерусалимской иконой

Москва25 окт Вести.Молиться о защите от врагов нужно перед Иерусалимской иконой Божией Матери. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов.

По его словам, 25 октября православная церковь совершает празднование в честь этого образа.

[Божия матерь] слышит наши молитвы, видит наши скорби, знает наши нужды. Ей молятся о защите Отечества от врагов, о мире в наших городах и селах, о сохранении нашей веры и наших святынь сказал Иванов

Кроме того, добавил зампред ВРНС, данной иконе молятся о мире в семье, благополучии Отечества и победе.