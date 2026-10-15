Зампред ВРНС Иванов рассказал, кому надо молиться о победе в СВО Зампред ВРНС Иванов: молиться о победе в СВО нудно святому Феодору Ушакову

Москва15 окт Вести.Молиться о победе в спецоперации нужно святому Феодору Ушакову. Об этом заявил заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов.

По его словам, которые приводит NEWS.RU, в день памяти Феодора Ушакова проводится торжественная литургия, во время которой читаются тропарь и кондак в его честь.

15 октября Православная Церковь совершает память святого праведного воина Феодора Ушакова. … этот день я призываю всех верующих помолиться о наших бойцах, которые защищают Россию в зоне СВО сказал Иванов

Зампред ВРНС подчеркнул, что, если возможности посещения храма нет, следует помолиться дома своими словами.

13 октября иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал, что в праздник Покрова Богородицы верующие могут молиться о защите от врагов, разрешении семейных конфликтов, помощи в борьбе с вредными привычками и дурными помыслами.