Священник рассказал, о чем обычно просят Богородицу в праздник Покрова Священник перечислил, о чем можно молиться в праздник Покрова Богородицы

Москва13 окт Вести.Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал, что в праздник Покрова Богородицы верующие могут молиться о защите от врагов, разрешении семейных конфликтов, помощи в борьбе с вредными привычками и дурными помыслами. Об этом сообщается в материале РИА Новости.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы напоминает нам о том, что Богородица помогает, защищает, спасает, "покрывает" нас своим омофором. И верующие могут обращаться к ней с молитвой о защите от врагов и внешних, как в случае с военными угрозами, и внутренних цитирует священника агентство

Праздник отмечается в Русской православной церкви 14 октября. По легенде, в X веке вражеские войска отступили от Константинополя после того, как его жители обратились к Богородице и она накрыла их своим платком – омофором.