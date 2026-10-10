Москва10 октВести.В родительскую субботу не следует оставлять еду и алкоголь на могилах, поскольку этот обычай не связан с православной традицией. Об этом NEWS.ru рассказал заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Михаил Иванов.
Он отметил, что стоит отдать предпочтение молитве в храме.
Нельзя оставлять на могилах еду и тем более спиртное – это языческий обычай, не имеющий ничего общего с православием. Лучше раздать приготовленное нуждающимся – это будет настоящая милостыня в память о ваших близкихсказал Иванов
Он также посоветовал тем, кто не может посетить кладбище, помолиться дома и подать милостыню в память об усопших.
10 октября Русская православная церковь отмечает Покровскую родительскую субботу. Этот день, предшествующий празднику Покрова Пресвятой Богородицы, установлен для особого церковного поминовения усопших.