В РПЦ призвали россиян не оставлять еду на могилах в родительскую субботу Протоиерей Фомин: оставлять еду на кладбище – пустая традиция

Москва6 ноя Вести.Оставлять на кладбище еду в родительскую субботу и другие дни поминовения усопших не следует, это уже неактуальная традиция, заявил настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин.

Раньше еду оставляли для тех, кто копает могилы. Однако сегодня это уже "пустая традиция". К тому же она способствует размножению грызунов на кладбищах, пояснил священнослужитель в беседе с ТАСС.

Лучшее поминовение – соборное, церковное, когда мы все вместе в храме молимся об упокоении наших близких. Если ваши родственники были крещены, подайте записку на литургию и панихиду. Если нет, то помолитесь сами, чтобы Господь облегчил их посмертную участь посоветовал протоиерей

Дмитриевская родительская суббота приходится на 7 ноября.

Ранее о том, что не нужно оставлять на могилах пищу и алкоголь говорил заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Михаил Иванов. Он порекомендовал раздать приготовленное нуждающимся в память об усопших.