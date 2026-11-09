Москва9 нояВести.В Казахстане мусульман призвали не влезать в долги ради организации обильного застолья на поминки. Соответствующее заявление сделал главный имам Астаны Нурбек Ауесханулы Есмаганбет в статье на сайте Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).
Влезать в долги и накрывать чрезмерно обильный стол, чтобы не отстать от других, противоречит религиозным принципамговорится в его материале
По словам имама, поминки – это время для добрых поступков, а не соперничества. Он также сказал, что во время траурных мероприятий важно почтить память ушедшего из жизни человека, помолиться за него и помочь нуждающимся.