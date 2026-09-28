Реформа армии Казахстана: меньше бюрократии, больше безопасности Глава Минобороны Казахстана Мырзахметов провел совещание по реформе армии

Москва28 сен Вести.Новый министр обороны Казахстана Айдос Мырзахметов, назначенный после трагического инцидента на учениях в Каспийском море, где погибли 14 военнослужащих, провел совещание, посвященное комплексной "перезагрузке" вооруженных сил республики. Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, реформа предусматривает сокращение бюрократии, повышение реальной боеготовности и обеспечение безопасности солдат.

В центре внимания участников совещания была реализация поручений главы государства — верховного главнокомандующего — по обновлению армии с учетом современных угроз, опыта вооруженных конфликтов и стремительного развития военных технологий.

В центре внимания [совещания] — реализация поручений главы государства — верховного главнокомандующего вооруженными силами по комплексной перезагрузке армии с учетом современных угроз, опыта вооруженных конфликтов, стремительного развития военных технологий и обеспечение безопасности воинской службы. Основной акцент будет сделан на повышении реальной боевой готовности войск, совершенствовании системы управления, повышении качества боевой подготовки и развитии вооружения и военной техники говорится в сообщении ведомства

Отдельно отмечено, что в рамках реформы планируется дальнейшая цифровизация процессов и сокращение избыточных административных процедур, отчетности и совещаний, не имеющих практической ценности. Глава Минобороны подчеркнул, что армия должна развиваться не ради отчетных показателей и показных мероприятий.

Армия должна развиваться не ради отчетных показателей и показных мероприятий. Каждый процесс, каждое решение и каждый выделенный ресурс должны иметь практический результат и быть направлены на повышение боеспособности вооруженных сил. Каждый солдат должен чувствовать себя в безопасности приводятся в сообщении слова Мырзахметова

Ранее лидер Казахстана Токаев назвал сохранение жизни военных приоритетом.

Трагедия произошла 24 сентября В Мангистауской области Казахстана во время учений военнослужащих вооруженных сил страны унесло в Каспийское море, 14 из них погибли.