Москва25 октВести.Совместная жизнь мужчины и женщины, исповедующих ислам, невозможна до официального брака. Об этом рассказал в интервью РИА Новости председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховный муфтий Талгат Таджуддин.
Брак по Корану - никах - это добровольный союз, у нас брак заключается и духовно, и по светскому закону. До него совместная жизнь невозможнарассказал верховный муфтий
Таджуддин пояснил, что при никахе которого нужно не только заключение духовного союза, но и регистрация в ЗАГСе, причем, при этом должны присутствовать родители молодоженов и два свидетеля.
После заключения брака в мечети люди становятся супругами.Затем следует подтверждение в ЗАГСе. Когда никах проводится до регистрации, они предъявляют справку о поданном заявлениисказал Таджуддин
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