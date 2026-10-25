Верховный муфтий Таджуддин: мусульмане не могут жить вместе до брака

Муфтий рассказал, возможна ли совместная жизнь мусульман до брака Верховный муфтий Таджуддин: мусульмане не могут жить вместе до брака

Москва25 окт Вести.Совместная жизнь мужчины и женщины, исповедующих ислам, невозможна до официального брака. Об этом рассказал в интервью РИА Новости председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховный муфтий Талгат Таджуддин.

Брак по Корану - никах - это добровольный союз, у нас брак заключается и духовно, и по светскому закону. До него совместная жизнь невозможна рассказал верховный муфтий

Таджуддин пояснил, что при никахе которого нужно не только заключение духовного союза, но и регистрация в ЗАГСе, причем, при этом должны присутствовать родители молодоженов и два свидетеля.

После заключения брака в мечети люди становятся супругами.Затем следует подтверждение в ЗАГСе. Когда никах проводится до регистрации, они предъявляют справку о поданном заявлении сказал Таджуддин

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