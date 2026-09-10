Москва10 сен Вести.Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в разговоре с РИА Новости отметил, что согласен с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который порекомендовал женщинам на Кавказе одеваться в соответствии с исламом, не перенимая арабский стиль одежды.

9 сентября Кадыров на совещании с силовыми блоком в Чечне призвал мужчин, не посещающих коллективные пятничные молитвы, укоротить бороды, а женщинам перестать "закутываться в покрывала" и одеваться в соответствии с исламом, не перенимая арабский стиль одежды​​​.

Глава республики подчеркнул, что на Кавказе паранджу никогда не носили.

Арабская культура, возможно, хорошая, но только здесь у нас, на Кавказе, культура ношения арабской одежды неуместна считает Фадеев

По его словам, даже в Средней Азии, где век назад женщины носили паранджу, такая одежда была в ходу не везде, а на Кавказе ее и вовсе никогда не было, и женщины никогда не закрывали себе лицо.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью ИС "Вести" ответил на вопрос, что сказал бы сейчас отцу, первому президенту республики Ахмату-Хаджи Кадырову, если бы имел такую возможность.