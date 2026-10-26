Москва26 октВести.Мухаммад, Усман и Аиша являются одними из наиболее популярных мусульманских имен, которыми называют новорожденных в России. Об этом рассказал председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховный муфтий Талгат Таджуддин.
Популярно имя пророка Мухаммада, имена его сподвижников – Абу-Бакр, Умар, Усман, Али... Для девочек – Хадиджа, Аиша и другие. Всех не перечестьцитирует его РИА Новости
Верховный муфтий также отметил, что родителям необходимо обращать внимание не только на звучание имени, которым они называют своего ребенка, но и знать его значение, поскольку оно может влиять на судьбу человека.