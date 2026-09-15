Власти: в Подмосковье в 2026 году родились Парижан, Крестьян и Шахеризада

В Подмосковье назвали популярные и редкие имена новорожденных 2026 года Власти: в Подмосковье в 2026 году родились Парижан, Крестьян и Шахеризада

Москва15 сен Вести.В Подмосковье назвали самые популярные и редкие имена, которые давали новорожденным в 2026 году, сообщается на официальном сайте правительства региона.

По данным властей, с начала года в регионе мальчиков появилось на свет немного больше, чем девочек.

Чаще всего девочек называли София, Анна, Василиса, Мария и Ева. Мальчикам чаще всего давали имена Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей отмечается в сообщении

Что касается редких имен, у мальчиков - Амур, Аполлон, Одиссей, Любомир, Никодим, Остап и Ярополк, Белек, Крестьян, Парижан, Рассвет и Тихослав. У девочек - Аксения, Ванда, Кассиопея, Клеопатра, Малина, Океана, Павлина, Фелиция, Цецилия, Шахеризада и Эсмеральда.